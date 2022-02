Siim-Sander Vene: muidugi on parem, et vähemalt pool tribüüni on poolehoidjate päralt 

„Ei jõua ära oodata, kui saaksime jälle täismaja ees mängida,“ lausus Eesti koondise tugitala Siim-Sander Vene. „Muidugi on märksa parem, et vähemalt pool tribüüni on poolehoidjate päralt, mitte veerand või veel vähem. Toetajate ees on meeldivam ja mõnusam mängida, nad annavad lisaenergiat.“