ÕL PEKINGIS | Kelly Sildaru füsioterapeut: minul on juba siis hästi ja kõik korras, kui ta maandub jalgadele 

Kuidas pulss oli raja ääres?

Ma ei saa öelda, et see oleks kuidagi väga palju teistmoodi. Tean, milleks Kelly võimeline on, usaldan tema sooritust. Mul pole seal all (raja lõpus – M. T.) olles kunagi kahtlust, et ta seda ära ei tee. Kui midagi ei lähe nii nagu peaks, siis tegeleme sellega hiljem. See hooaeg olen nii lähedal olnud koguaeg, minul on juba siis hästi ja kõik korras, kui ta maandub jalgadele.