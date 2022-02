ÕL PEKINGIS | Sildaru treener võimalikust kullasõidust: küsimused on pea kohal, kuidas see jalg nii süütus olukorras välja hüppas 

Sildaru kindlustas kindla peale tehtud avakatsega pargisõidu olümpiapronksi, kuid võimalik kuld jäi teisel lahkumisel lahti tulnud klambrisse. „Kelly tegi oma ära. See, et suusk tuli ära, pole meie teha. Seekord läks nii. Küsimused on pea kohal, kuidas see jalg nii süütus olukorras välja hüppas. Kuidas see tekkis? Viis-kuus korda trennis ei juhtunud midagi ja siis tähtsas sõidus…“ lausus Ustav peale võistlust.