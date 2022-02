ÕL PEKINGIS | Raja ääres Sildarule kaasa elanud Martin Himma: kindlasti ei tahaks siit murdmaasuuskadega alla sõita, isegi hüppamata 

„Medal on medal,“ märkis Himma. „Väga kurb, et teisel run'il suusk jalast tuli. Väga tahaks teada, mis skoor oleks tulnud, kui suusk poleks ära tulnud. Aga ei, esimest korda näen [oma silmaga], kuidas Eesti võidab medali, väga tore!“

Võistlus oli äärmiselt põnev ja pingeline. Viimasena startinud Sildaru teadis kolmandale katsele minnes, et medal on kindel, kuid tal oli võimalik see hõbedaseks või kuldseks värvida. Paraku ei õnnestunud skoori kasvatada.

„Kui suusarajal petab [televiisor] tõusud ära, need ei tundu suured, siis siin on sama. Tegelikult on need ikka väga hullud. Kindlasti ei tahaks siit murdmaasuuskadega alla sõita, isegi hüppamata. Väga julged tüdrukud!“