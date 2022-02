ÕL PEKINGIS | Kas kohtunikud tegid Sildaru konkurentidele liiga? „See pole enam sport!“ ja „Väärisin kolmandat kohta.“ 

„Kohtunikud tegid mulle ära! Nad andsid terve päeva mulle väikeseid hindeid,“ põrutas endast väljas Tatalina. „Andsin endast parima. Tegin ainsana 1440kraadise topeltkorgi ning suutsin selle maandada. Olin selle üle väga õnnelik, aga ma ei tea, mis täna kohtunikega juhtus. Sain sõidu eest 75 punkti. Sama juhtus kvalifikatsioonis, aga see tänane oli jama. Olen sellega varemgi silmitsi seisnud, kuid tänane näitas, mis on sellest spordist on saanud. See pole enam sport! Ausalt öeldes pole mul sõnu.“