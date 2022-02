ÕL PEKINGIS | GALERII | Karantiinist pääsenud Riiber ja Ilves haarasid hüppemäel kaksikedu 

Ilves oli juba treeningutel kui ka tänases proovivoorus tõestanud, et hüppevorm pole kuhugi kadunud, kuid võistlushüpe oli kõigist kõige pikem. Tõsi, vastutuul soosis pikka õhulendu ning selle eest võeti talt 16,8 punkti maha. Koondtulemus 128,7 punkti oli täpselt võrdne jaapanlase Ryota Yamamotoga, kes on kehv suusataja.

See on uskumatu, sest Riiber vabanes karantiinist alles esmaspäeval ega saanud isegi eilsel hüppetreeningul osaleda. Tõsi, see ei tähenda, et ta tuli täna külmalt peale. Norralased organiseerisid maailma parimale mehele võimaluse olla eile õhtul suusahüpete meeskonnavõistlusel proovihüppaja ning nii sai ta siiski eile kaks korda Zhangjiakou suurest mäest alla tuhiseda.

Suusasõit algab Eesti aja järgi kell 12.30. Paraku on võimatu prognoosida, mis seisus Riiber ja Ilves pärast ligi kahenädalast isolatsiooni on. Teada on vaid see, et mehed ei istunud toas jõude, vaid said mingist hetkest alates vormi hoida ka velotrenažööril.