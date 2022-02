Dopingusüüga võitlev Valijeva võitis lühikava ja lasi pisarad valla, Kiibus pääses vabakavale

Mullusel MMil tuli Kiibus 14. kohale ja tunamullu EMil seitsmendaks. See hooaeg on läinud aga üle kivide ja kändude – hooaja alguses viis ta Soomes isikliku rekordi 202,04 punktini, aga edasist hooaega on seganud jalavigastus. Nii tuli ka kuu aja eest Tallinnas toimunud EMil leppida 11. kohaga, kus ta kogus 171,64 punkti ja jäi alla ka kodusele konkurendile Nina Petrõkinale.

Pekingis sõidetud lühikava eest kogus ta 59,55 punkti ehk ca 6 punkti vähem kui isiklik tippmark. Oma kava alguses tegi ta kaks kolmekordset toeloop’i, hüpetest lisas sellele veel kahese Axeli ja kolmese Lutz’u. Paraku pani ta viimasest hüppest väljasõidul käe maha ja kohtunikud fikseerisid seal kukkumise.

„Üldiselt jään ikka rahule, kui võtan arvesse kõike seda, mis sellel teekonnal siia olümpiale üldse on olnud. Suutsin teha oma hooaja tulemuselt teise kava, arvan, et see oli hea aeg ja koht, kus seda teha,“ võttis Kiibus lühikava kokku. „Peale kodust EM-i olin küll oma tulemuses pettunud, aga samas sain nii palju toetust, et sain aru, et pole midagi nukrutseda. Ja siis tuli ka väga palju muid probleeme seoses minu vigastusega mulle tee peale ette, mul polnudki väga palju aega siin juurelda selle üle, mida ja kuidas, vaid tuli tegutseda.“

Kuigi ühe kuu sisse mahtusid Kiibusel kaks tiitlivõistlust tunnistas ta, et võistlusnärv oli olümpial hoopis teistsugune kui EMil. „Hästi palju kahetisi tundeid oli. Ühelt poolt sa õudselt naudid seda momenti, oled enda üle juba nii uhke, et oled siin, teisalt ei tahaks leppida ju ainult selle stardieelse rõõmutundega, vaid tahaks ka seda pärast tunda. Ja tahaks veel võistelda, tahaks vabakava ka näidata! Selliseid kõhklusi oli palju, aga lõpuks, kui kava käima läks ja eriti kui oli juba poole peal, hüpped tehtud, siis need emotsioonid olid tõesti võimsad!“

Millised on plaanid vabakavaks? „Vabakavas tahan ma sõita sama hästi või veel paremini. Tahan näidata emotsioone ja seda, et ma naudin seda spordiala,“ rääkis Kiibus Kanal2 eetris.

Lühikava võitis dopinguskandaali keskmes olev Kalima Valijeva, kelle sooritus sai kohtunikelt 82,16 punkti. See on küll märkimisväärselt vähem kui võistkonnavõistluses ning ka jaanuaris Tallinnas uut maailmarekordit püstitades, kui punktiskoor ületas 90 piiri, aga 15aastane sportlane on seoses detsembris antud positiivse dopinguprooviga ka erakordse surve all. Pärast oma kava esitamist pidi Valijeva seetõttu pühkima ka kergendus pisaraid.