Sõitu nautinud Kiibus pääses olümpial vabakava esitama: arvestades senist hooaega oleks olnud sinisilmne tahta veel paremat kava 

Mullusel MMil tuli Kiibus 14. kohale ja tunamullu EMil seitsmendaks. See hooaeg on läinud aga üle kivide ja kändude – hooaja alguses viis ta Soomes isikliku rekordi 202,04 punktini, aga edasist hooaega on seganud jalavigastus. Nii tuli ka kuu aja eest Tallinnas toimunud EMil leppida 11. kohaga, kus ta kogus 171,64 punkti ja jäi alla ka kodusele konkurendile Nina Petrõkinale.

Pekingis sõidetud lühikava eest kogus ta 59,55 punkti ehk ca 6 punkti vähem kui isiklik tippmark. Oma kava alguses tegi ta kaks kolmekordset toeloop’i, hüpetest lisas sellele veel kahese Axeli ja kolmese Lutz’u. Paraku pani ta viimasest hüppest väljasõidul käe maha ja kohtunikud fikseerisid seal kukkumise.

Siiski jäi ta Kanal 2le antud intervjuus oma sõiduga ise rahule. „Punktid oleks võinud olla veidi kõrgemad ja see üks väike viga oleks võinud olemata olla, aga arvestades senist hooaega oleks olnud väga sinisilmne tahta veel paremat kava. Võib öelda, et ma ei uskunud, et ma suudan tõesti just siin ja sellel momendil teha puhtalt.“

„Mu vorm on praegu parem kui EMil, aga võibolla see välja ei paista, aga erinevalt EMist suutsin ma hoida 80 protsenti oma kavast kontrolli all, päriselt sõita ja nautida seda. EMil suutsin ma nautida ainult päris viimaseid sekundeid. Vabakavas tahan ma sõita sama hästi või veel paremini. Tahan näidata emotsioone ja seda, et ma naudin seda spordiala.“