ÕL PEKINGIS | GALERII | Sildaru sai kaela olümpiapronksi! „Kui emale helistasin, siis hakkasin nutma.“ 

Kuigi Sildarul on kodus kuldmedalid MMilt ja X-mängudelt, siis olümpiapronks on teistsuguse tähendusega. „Kui emale helistasin, siis hakkasin nutma. Teistsugune tunne, mida on raske kirjeldada,“ ütles ta õhtul medalitseremoonia järel. Päeval saatsid Kellyle õnnesoove president Alar Karis, peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Tiit Terik ja sajad muud inimesed.