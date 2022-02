TÄNA OTSEBLOGI | PSG võõrustab Meistrite liigas Madridi Reali, Sporting proovib vastu saada Manchester Cityle 

Jalgpallisõprade jaoks on tänase õhtu maiuspalaks ilmselt Pariisi Saint-Germaini ja Madridi Reali vastasseis. Prantsusmaa meeskond sai alagrupifaasis A-alagrupis teise koha ja Real võitis D-alagrupi. Loodetava põnevusmatši eel on palju kõneainet pakkunud hispaanlane Sergio Ramos, kes kuulus 16 aastat Reali ridadesse ja kandis seal ka kaptenipaela, kuid esindab tänavusest hooajast PSG värve. Hispaania klubi eest on mänginud ka praegune PSG mees Angel di Maria ning puurivaht Keylor Navas. Lisaks kuulub Pariisi meeskonda Lionel Messi, kes on Madridi Realile juba ammu tuttav aastatest, kui argentiinlane oli nende peamise koduse rivaali Barcelona ründetuus. Samas on UEFA kodulehe andmetel Ramose tänane osalemine kahtlane, sest meest kimbutab vigastus. Samuti on PSG poolt hädas Neymar, kellel on probleeme hüppeliigesega. Reali poolt pole täna suure tõenäosusega väljakule oodata Karim Benzemad.