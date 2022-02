Djokovic: ma pole vaktsiinivastane, aga enda torkamise asemel loobun trofeedest 

Foto: MARTIN KEEP

Meeste tennise esireket Novak Djokovic ütles BBC-ga rääkides, et ta on nõus võimalikest Suure Slämmi turniirivõitudest loobuma, sest niisama lihtsalt ta ennast koroonaviiruse vastu süstida ei lase. Samas lisas serblane, et ta pole vaktsiinide otsene vastane.