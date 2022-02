Ootamatult lahkunud Eesti koondise peatreener: ma ei tahtnud seda otsust teha, aga pidin tegema 

Eesti võrkpalli rahvusnaiskond sai teisipäeval halva üllatuse osaliseks, kui selgus, et nende senine peatreener Lorenzo Micelli lahkub oma ametipostilt. Bulgaaria naiskonna juurde siirduv Micelli nentis, et tegemist oli raske otsusega, Eesti alaliidu president Hanno Pevkur sõnas, et uue lootsi otsimiseks kuulutatakse välja rahvusvaheline konkurss.