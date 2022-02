ÕL PEKINGIS | INTERVJUU | Olümpial rassiv sõjaoperaator Ivar Heinmaa: soomlased küsivad iga päev, kas Ukrainas algab sõda 

Mul on Ukrainas jube palju tuttavaid, dokfilmi kolm naist on kaheksandat aastat rindel. Tean neid olusid. Muda, pori, rõskus ja külm, olin nendega kaheksa päeva kaevikus ja lõpuks oli nii külm, et sure ära. Praegu on kõik naised elus, aga kardan, et kui mingi rünnak tuleb, siis seal saavad inimesed jubedalt surma.