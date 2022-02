Olümpiahoki: ameeriklased jagasid Läti kurba saatust, soomlaste kullaunistus tuli veel sammu võrra lähemale 

Pekingi taliolümpiamängude jäähokiturniir peetakse ilma NHLi staarideta ning see on oodatult ka kaarte seganud. Kui viimane veerandfinaal Rootsi ja Kanada vahel seisab veel kolmapäeval kell 15.30 ees, on Soome ja Venemaa kõrval end nelja parema sekka murdnud Slovakkia.