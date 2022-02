Ukraina suusataja jäi Pekingis dopinguga vahele 

Rahvusvaheline testimisagentuur (ITA) teatas kolmapäeval, et sportlas proovist leiti androgeense toimega anaboolse steroidi ja kahe stimulandi kasutamise jälgi.

„Sportlast on juhtumist teavitatud ning talle on määratud asjaolude selgumiseni ajutine võistluskeeld,“ vahendas ITA teadaannet Reuters.

34aastasel Kaminskajal on õigus taotleda B-proovi avamist. Ta on teine sportlane, kes on Pekingi OMil keelatud ainetega vahele jäänud. Eelmisel nädalal andis positiivse dopinguproovi Iraani mäesuusataja Hossein Saveh-Shemshaki.