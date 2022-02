ÕL PEKINGIS | Hiina näitel: millistel spordialadel on võimalik suvalised tüübid mõne aastaga maailma tippu drillida? 

Pyeonghcangi ja Pekingi medalitabelites (17. veebruari pärastlõunau seisuga) on vaks vahet. Neli aastat tagasi võitis Hiina koondis ühe kulla, kuus hõbedat ja kaks pronksi, mis andis riikide arvestuses 16. koha. Kodus on hiinlastel juba praegu, neli päeva enne mängude lõppu, ette näidata seitse kulda, neli hõbedat ja kaks pronksi. See annab jooksvas medalitabelis 5. koha.