ÕL PEKINGIS | GALERII | Sünnipäevalaps Sildaru: „Tunnen, et keha on kurnatud ja väsinud.“ 

„Võtsingi lihtsalt rahulikult, et midagi ära teha. Tundub, et sellest piisas. Olen üllatunud, et selle laskumise eest nii palju punkte sain, aga ju siis oli piisavalt hea,“ lausus Sildaru, kes enda sõnul võinuks ka teiseks vooruks lumele minna. „Kui finaalikoht poleks olnud kindel, oleksin ka teisele läinud. Lihtsalt tunnen, et siin on kõik asjad olnud järjest ja ma pole saanud puhata. Olümpia on natuke ärevam, pingelisem ja siin on teistsugused emotsioonid. Tunnen, et keha on kurnatud ja väsinud. Finaalikoht tundus kindel, mistõttu puhkan ja valmistun homseks.“