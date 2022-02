HINDAME PEAMINISTRI ETTEHEITEID! Kas tõesti tõmbab Kaja Kallas Tallinna WTA-turniirile vee peale? 

Kas Eesti epeenaiste olümpiavõidu pakutud emotsiooni mäletate? Peaminister Kaja Kallas enam mitte. Tallinna Lennujaamas toimunud tammepärgade kaela riputamisel mõistis sporti (või siis selle riigieelarvest rahastamisse) pigem põlglikult suhtuv Kallas, et poliitikuna on äge seista olümpiasangaritega samal pildil ja saada osa kaasnevast aupaistest. Nüüdseks on see ägedus aga lahtunud, sest WTA tenniseturniiri Eestisse toomisesse peaminister ei usu.