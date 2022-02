KOMMENTAAR | Maret Ani: miks on WTA Tour'i turniir Eestile oluline? 

WTA turniir toob Eestisse tipptennise. Tõenäosus, et tipud Tallinna saabuvad, on väga suur, ja seda eelkõige kolmel põhjusel. Tennisetippudele meeldib Eestis mängida, siin on kodune tunne ja toetav publik, seda on tunnistanud Fed Cupil osalenud britid, lätlased, ukrainlased, itaallased jt. Teiseks, Anett Kontaveit on nimi, kes meelitab Eestisse mitmeid tipptennisiste. Kolmandaks, paljud tipud sätivad võistluskalendri reisimugavuselt lähtuvalt ja kui ajastada turniir selliselt, et see sobitub eel- või järelturniirina Euroopas toimuvate suuremate WTA siseturniiridega, suurendab see tipptennisistide osalemise tõenäosust. Praegu ei ole turniirinädal veel kokkulepitud, kuid see pannakse kindlasti sobituma vastavalt regiooni turniiridega.