ÕL PEKINGIS | Laskesuusakoondise abitreener: absurdne oleks väita, et tegime kõik õigesti 

„Pole olnud palju aega mõelda, sest tegemist on siiani suht palju, aga viimane võistlus, naiste teade, jättis kõige kurvema mulje (meie nelik sai viimases vahetuses liidrilt ringiga sisse, kirja läks 15. koht – M. T.),“ sõnas ta Õhtulehele. „Naiste teatenelik oleks potentsiaalselt pidanud näitama kõige tugevamat tulemust. Nad on MK-võistlustel näidanud, et on suutelised sõitma esikümnesse. Ootasime, et tuleb kõige parem koht, aga ei tulnud. Me pole õnnelikud, natuke halb punkt mängudele.“