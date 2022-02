ÕL PEKINGIS | GALERII | Eva-Lotta Kiibus: olin väga lähedalt olümpial võistlemisest loobumisele

„Praegu ütleks, et suunurgad on ülespoole. Ma ei tulnud siia ülemäära suurte lootuste ja ootustega, et püstitan siin kõik isiklikud rekordid ja löön maailma pahviks. Võtsin realistlikult oma hooaega, oma vormi ja põhiline lootus oli see, et naudiksin ja ei seaks endale liiga suuri pingeid. Sellega sain hakkama. Lisaks suutsin sõita keskmised või üle selle kavad. Võin rahule jääda,“ rääkis 2021. aastal 14. ning aasta varem EMil seitsmenda koha saanu.