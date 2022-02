ÕL PEKINGIS | Anna Levandi Kiibuse vigastusest: „See oli 10 kuud õudust. Ma ei mäleta, millal ma viimati rahulikult magasin.“  

„See oli 10 kuud õudust. Ma ei mäleta, millal ma viimati rahulikult magasin,“ tunnistas Levandi. „Närvid polnud püsti ainult temal, vaid ka minul. Ta on nii palju töötanud ja olnud minuga 13 aastat. Kõik oli nagu pidi, ta pidevalt arenes ja arenes ning kevadel oli supervormis. Tal oli kaks fantastilist kava, mille [koreograaf] Benoit Richaud talle tegi. See andis sisemise lootuse, et sportlane hüppab mitu kohta ülespoole. Siis tulid aga need jala- ja saabaste probleemid, millest me ei saanud kuidagi üle. Nagu nõidus! Proovisime ühte asi, teist asja… ta võiks raamatu kirjutada sellest, mida ta on nende kümne kuu jooksul oma jalgadele teinud.“