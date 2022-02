OLÜMPIATABEL | Liidrikursil püsib endiselt Norra, järgnevad Saksamaa ja USA 

Endiselt on enim kulda-karda koju viinud Norra, kellel on ette näidata 14 kulda, seitse hõbedat ja kaheksa pronksi – kokku 29 medalit. Teisel kohal on 22 medaliga (10 kulda, seitse hõbemedalit ning viis pronksi) Saksamaa, kolmandal positsioonil paikneb USA, kellel on kaukas 21 medalit ehk kaheksa kuldset, sama palju hõbedasi ning viis pronksist autasu.