Venemaa olümpiakoondis nõuab kindlalt oma medaleid taga: Valijeva dopinguproov ei tohiks meid takistada 

Olümpia esimesel nädalal kindlustas Venemaa olümpiakoondis endale olümpiakulla võistkondlikus võistluses. Hiljem sattus see kahtluse alla 15aastase Kamila Valijeva tõttu, sest selgus, et juba detsembris leiti tema organismist positiivne dopinguproov. Selle nädala alguses mõistis rahvsvaheline spordikohus (CAS) neiu õigeks ja lubas ta osalema naiste individuaalvõistusel, aga samas jäeti otsusega lahtiseks, mis saab võistkonnavõistluse medalitest.

Samal teemal Olümpia ÕL PEKINGIS | GALERII | Eva-Lotta Kiibus: olin väga lähedalt olümpial võistlemisest loobumisele New York Timesi andmetel võttis sõna Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnõkov, kelle hinnangul ei ole aus, et võistkondliku võistluse medalid on olümpiatabelid märgitud „esialgseteks.“ Tema sõnul pole aus, et medalid Venemaa olümpiakoondiselt ära võetakse.

New York Times vahendas Pozdnõkovi sõnu nii: „Venemaa olümpiakomitee saatis juba rahvusvahelisele uisuliidule (ISU) kirja, kus selgitasime detailselt ja põhjendatult, et kogu mängude tulemused ei peaks sõltuma sellest, millised on ühe sportlase (Valijeva – toim) uurimise tulemused,“ väitis Podznõkov.