Meeste esireket asub taas mängima 

Serbia mees ei pääsenud põllule Austraalia lahtistel meistrivõistlusel, sest ta polnud valmis end vaktsineerima koroonaviiruse vastu. „Minu jaoks on tiitlitest ja kõigest muust olulisemad põhimõtted, et hoolitsen oma keha eest. Proovin olla oma organismiga nii sünkroonis kui võimalik,“ rääkis Djokovic BBC-le. „Aga ma ei olnud kunagi vaktsiinisüstide vastu, vaid olen toetanud vabadust valida, mida keegi oma organismi lubab.“

Kui hooaja esimesest Suure Slämmi turniirist jäi esireket eemale, siis nüüd on ta taas platsile minemas ja seda Dubai turniiril, kus koroonavaktsiini osas ollakse oluliselt leebemad. SkySports vahendas maailma esireketi sõnu nii: „Olen alati Dubaid ja siiatulekut armastanud. Mind on siin alati saatnud palju edu ja olen väga elevil, et saan uue nädala esmaspäeval väljakule minna. Olen tennisest väga puudust tundnud.“