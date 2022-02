OTSEBLOGI | VIIMANE VAATUS: kas Kelly medalisaak saab lisa?

Täna on stardis on nii möödunud olümpia kuldmedalist Cassie Sharpe kui ka pronksinaine Brita Sigourney, aga kumbki neist tänavu suurte soosikute sekka ei kuulu. Kvalifikatsiooni lennukuse põhjal on kuld Eileen Gu kaotada, sest eile oli ta naine teiselt planeedilt. Samas Kelly Sildaru tõdes eile, et tal jäi korralikult varu ning tema eelvooru kolmanda koha sõit oli nii kindla peale kui annab olla.