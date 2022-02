Veel üks Ukraina sportlane andis positiivse dopinguproovi 

ITA teatel andis Ukraina kelgutaja Hunko OMil dopinguproovi 14. veebruaril ning sealt leiti keelatud aine jääke. Sportlast on sellest teavitatud ja hetkel on ta võistluskeelu all. Hunkol on võimalus otsus edasi kaevata rahvusvahelisse spordikohtusse ning nõuda ka B-proovi avamist.