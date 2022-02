ÕL PEKINGIS | KÕVA! Marten Liiv jõudis olümpiamedalile väga lähedale: mõtted on kahetised

Olümpiavõitjaks tuli hollandlane Thomas Krol ajaga 1.07,92. Hõbeda viib koju kanadalane Laurent Dubreuil (+0,4) ja pronksi norralane Haavard Holmefjord Lorentzen (+0,56). Liiv kaotas võitjale 0,73 sekundit, kuid Lorentzenile vaid 0,17 sekundit.

Kust võinuks selle 0,17 sekundit võtta? „Olen peas põgusalt võistlust analüüsinud ja start võinuks olla veidi kiirem,“ osutas Liiv. „Esimesed 200 meetri aeg oli minu teada 16,6 sekundit, aga Salt Lake Citys näitasin 16,4. Et olnuks see 0,1 sekundit kiirem, olnuks äkki esimene ring kiirem ja võib-olla natukene lähemal olnud, aga oleks-poleks.“

Liivi treener Erwin ten Hove oli samal lainel. „Uuuhhh,“ ohkas ta. „Olen natuke pettunud, aga uhke. Muidugi on hea, et on poodiumile nii lähedal. Ta uisutas korralikult, aga kui suudad olla poodiumile nii lähedal, siis suudad ka poodiumile jõuda. Võistlus peatus natukeseks [enne Liivi sõitu, sest ühes kurvis oli vaja jääd parandada], aga sportlased peavad säilitama rahu. Arvan, et ta oleks suutnud natuke paremini, aga kõige olulisem on, et kärpisime vahet ja olime poodiumile väga lähedal.

Olen Marteni üle uhke, et ta suutis nii kaua fookust hoida. Atmosfäär olümpiakülas muutub, inimesed tulevad ja lähevad. Näiteks lühiraja kiiruisutajad juba pakivad. Ta tuli sellega hästi toime. Kas ma olen rõõmus? Ei. Uhke? Jah. Natuke pettunud, sest tean, et ta suudaks natukene paremini, aga see on sprint ja nii on.”

Kas 0,17 sekundit on suur vahe kiiruisutamises? „See ei tundu suur vahe,“ vastas ten Hove. „Arvan, et suudame selle juba praegu kinni võtta, aga täna on nii. Vabandusi pole. Täna medalit ei tulnud, aga olen kindel, et ta jõuab selleni. Ta suudab uisutada sama kiiresti kui need kutid.”