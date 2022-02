Vigastust trotsides USAs tegusid tegev Kriisa tutvustas ameeriklastele Eestit: saime olümpialt pronksi, see on suur saavutus! 

„See teeb haiget. Ma ei tea, kas see mõjutab otseselt mu esitust, aga see teeb mängides valu. See teeb ka süües valu,” sõnas ta Arizona Daily Starile. Kriisa õnneks on valus vasak pöial ehk mitte viskekäe oma. See aga ei tähenda, et ta vastastele kuidagi väiksem sihtmärk oleks. On see juhus või mitte, aga vastased on üsna sageli tema haigele pöidlale pihta saanud.