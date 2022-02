OLÜMPIATABEL | Endine peaminister leiutas valemi, mis tõstab soomlased Pekingi olümpia edukaimaks riigiks. Tokyot meenutades peaks see sobima ka Eestile! 

2014. ja 2015. aastatel Soome peaministriks olnud Alexander Stubb tuli sotsiaalmeedias päevavalgele faktiga, et Pekingi olümpia edukaim medaliriik on Soome. Kuigi ametlikus medalitabelis on Soome lähemal kui Norrale, siis on tegelikult Stubbil tuline õigus.