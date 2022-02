Briti teatenelikult võeti dopingureeglite rikkumise tõttu olümpiamedalid ära 

„Vabandan oma tiimikaaslaste, nende perekondade ja toetajate ees. Mul on kahju, et nad jäävad selle juhtumi tõttu ilma oma medalitest, mida nad väärisid ning mille nimel nägid kõvasti ja pikalt vaeva. Vabandan ka Suurbritannia kergejõustikuliidu ja olümpiakoondise ees. Nad on teatekoondist aastaid toetanud ja juhtunu on kõigile raske. Olen igavesti pettunud, et see rikkus kogu saavutatud edu ära,“ lausus Ujah BBC vahendusel.