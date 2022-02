Suusakuningaks krooniti „maratoni“ võitnud Bolšunov, venelased said kaksikvõidu

Teise koha sai tugeva finiši teinud Jakimuškin (+5,5) kolmandaks tuli Krüger (+7,0). Seejuures oli norralane vaid kaheksa päeva enne olümpiamängude algust nakatunud koroonaviirusega ning üldse Pekingis võistlemine oli pikalt küsimärgi all. Tänane uisusõit oligi tal OMil esimene ja ühtlasi ka ainus.

Pekingi OMi viimase murdmaasõiduna on kavas naiste uisumaraton, mis toimub homme. Kui midagi ei muudeta, on distantsi pikkuseks 30 km ehk see oleks pikem kui tänane meeste sõit (!).