ÕL PEKINGIS | INTERVJUU | Kelly Sildaru mustas augus olemisest: „Isa tegi spordi minu jaoks vastikuks. Mul hakkas paha, kui suuski nägin.“

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru on viimased 18 aastat olnud suuskadel ning 15 aastat tähelepanu keskpunktis. Pekingi olümpialt pronksmedali võitnud eestlanna rääkis isaga treenimise järel musta auku sattumisest ning sellest väljatulekust, poiss-sõbrast juhendaja Mihkel Ustavi rollist, pidevast tähelepanust ning tulevikust. „Tunnen, et ma ei taha sporti teha piitsaga, sest siin teen seda justkui kellegi teise jaoks. Praegu teen lõpuks ometi sporti enda jaoks ja see on palju nauditavam,“ tõdeb ta.