HÄSTI! Nazarov püstitas korraliku hooaja tippmargi 

Järgmisel laupäeval võistleb Taani treeneri Mikkel Larseni käe all harjutav Nazarov 60 m jooksus Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel. Need toimuvad samuti Lasnamäe kergejõustikuhallis. Talvise hooaja suurim võistlus on talle Belgradi sise-MM, mis on kavas 18.-20. märtsini.