VIDEO | VÕIMALIK AINULT VENEMAAL? Korvpalliklubi abitreener läks pingelise lõpu eel peatreenerile rusikatega kallale  

Venemaa korvpalli meistriliigas läksid neljapäeval asjad ootamatult tuliseks. Kui vastaste vahel pannakse ikka rusikaid käiku, siis harvem oma võistkonna sees, veel haruldasem on aga see, et raksu lähevad sama võistkonna treenerid!

Jugra on juba välja saatnud teate, et abitreener on vähemalt ajutiselt ametist vabastatud ja algatatud on klubisisene uurimine. Lõpuks teenis Temp-SUMZ-UGMK Revda 85 : 81 võidu.