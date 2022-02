HEA VÕI HALB ENNE? Hein aitas Readingu alates novembrist esimese võiduni, aga peatreener sai hundipassi 

Serblane nimetati ametisse 2020. aasta augustis – eelmisel hooajal koguti 70 punkti ning lõpetati hooaeg seitsmendal kohal. See hooaeg on aga kulgenud keerulisemalt, sest klubil on üleminekute keeld ja kodulehe andmetel lausa „ajalooline” vigastuste kriis. Rolli mängis muidugi koroonapandeemia ja kuuepunktine trahv.

„Neil põhjustel soovis omanik Dai Yongge anda Veljkole aega, et klubi püsima jätta. Arvestades aga seda, et kolmandik hooaega on veel ees ja iga punkt on oluline, siis võeti vastu otsus treener välja vahetada,” seisis klubi teates.