EI STARDI! Varro Vooglaid jätab Tartu maratoni vahele: mul pole sobilikku tuju 

Vooglaid tegi maratonil mitteosalemise teatavaks oma Facebooki kontol: „Näen, kuidas mitmel pool küsitakse norivalt, et miks ei ole mu nime leida homme toimuva Tartu maratoni stardinimekirjast, kuigi pöördusin maratonil osalemise võimaluse saamiseks valitsuse vastu kohtusse. Aus vastus on see, et plaanisin langetada osalemise kohta otsuse viimasel hetkel, tuginedes ilmaoludele ja tervislikule seisundile, ent minemata jääb peaasjalikult muul põhjusel – lihtsalt selle tõttu, et möödunud nädala tormiliste sündmuste järel ei ole selleks suureks ettevõtmiseks sobilikku tuju (emotsionaalset energiat).“

„Samas pole sellest ka midagi katki, et mul jääb maraton sõitmata, sest kohtusse pöördusin nii ehk naa mitte oma huvide, vaid pigem põhimõtte pärast. Eesmärk, et kõik soovijad saaks maratonil ja muudel väliüritustel osaleda, sõltumata sellest, kas nad on süstitud või mitte, sai saavutatud ja see ongi peamine. Soovin kõigile head sõitu ja loodan siiralt, et infarkte ei tule. PS! Lisan allapoole ühe pildi, mis näitab, et ajapuudusest hoolimata sai natuke trenni siiski tehtud. Tõsi, kaugelt liiga vähe, aga samas tundsin, et kui just ei haigestuks, siis matkaja tempos sõidaks maratoni kindlasti lõpuni. Ehk järgmisel aastal saab see asi tehtud. Muuseas, tänan siiralt mitmeid kõvasid suusamehi, kes pakkusid end lahkesti mulle saatjatetiimiks.“