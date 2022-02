ÕL PEKINGIS | KOLMEKÕNE | Liivi hollandlasest treener: hoiatasin Martenit, et ta tuleb kiiruisutamise ussipessa 

Arutasime pärast võistlust Marteniga intervjuutsoonis, et see on tegelikult pöörane, et me üldse räägime võimalikust olümpiamedalist, sest ta kasvas uisutajaks väiksel rajal ühe pisikese koolimaja taga.

Erwin ten Hove (EtH): „Tõsi, aga minu töö on vaadata, mida teha paremini. Pole vahet, kust oled pärit. Eestis on aastaajad, ilus talv ja ilus suvi, seega võiks see minu arvates olla üks riike, kus kiiruisutamine on suur spordiala. Teil on palju jääd ja nagu näha, võib isegi väikselt koolimaja taguselt väljakult jõuda olümpiamängudel seitsmendaks või isegi püüda medalit.”