FOTOD | ILUS HETK! Kindla kulla võitnud Johaug embas finišis 25 minutit hiljem saabunud hiinlannat 

Johaug kinnitas taas üle, et enam ta olümpial starti ei tule. „See on väga palju emotsionaalne. Ma tegelikult ei taha, et see teekond lõppeks, aga kõige jaoks on õige aeg. See oli minu viimane olümpiasõit,„ sõnas ta NRKle. „Ma veel ei tea, mis edasi saab. Fantastiline on see teekond lõpetada kolme kullaga. Nende kuldadega olen murdmaarajal saavutanud kõik, millest unistasin.“