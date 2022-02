Superhoos Siim-Sander Vene täidab Vareses harjumatut rolli: peale vaadates näeb üsna kurb välja, aga tulemused on meil head

Eesti koondise kapten Siim-Sander Vene on Varese eest teinud Itaalia kõrgliigas seitse kohtumist ja visanud keskmiselt 14,7 punkti. Endale omase tagasihoidlikkusega tunnistas ta, et „hea hoo pealt on koondisesse ikka parem tulla kui kehva pealt”.