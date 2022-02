Diggins võitis hõbemedali toidumürgituse kiuste: arvasin, et suren

Jessie Diggins (keskel) oli pärast pikka suusasõitu niivõrd kurnatud, et vajas rajalt minema saamiseks abi.

Murdmaasuusataja Jessie Digginsi jaoks kujunes Pekingi olümpial 30 km vabatehnikadistants tõsiseks katsumuseks. Ameeriklanna oli laupäeval saanud toidumürgituse ning veetis terve päeva voodis oksendades. Uskumatul kombel suutis ta aga pühapäeval sõita nii vägevalt, et võitis hõbemedali. See nõudis meeletut pingutust: pärast finišijoone ületamist vajus valitsev MK-sarja tšempion rajale lamama ning vajas abi, et uuesti püsti saada.