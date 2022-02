Sildaru üldkehalise ettevalmistuse treener: Kelly kontrollib oma keha nii hästi, et isegi kui mõlemad suusad ära tuleks, suudaks ta ikkagi maanduda

Sildaru taustatiim on viimaste aastate jooksul mitme liikme võrra suurenenud. Mihkel Ustav koordineerib kogu tegevust ja oluline sõna on tiimis loomulikult ka Kellyl endal. „Sellest aastast on kaastud füsioterapeut Sirli Hinn ja dr Madis Rahuga konsulteeritakse vigastuste teemadel, lisaks on tiimis ka spordipsühholoog ja üldkehalise ettevalmistuse treener,“ lausus Kalmus.

Teatavasti tuli olümpial Kelly suusk maandudes lahti, kuid Kalmuse sõnul suudab ta oma keha nii hästi kontrollida, et isegi kui mõlemad suusad ära tuleks, suudaks ta ikkagi ära maanduda. „Seega ta oskab oma keha väga hästi kontrollida ja ma olin üllatunud, et kui hästi ta võttis kohe algusest peale kõik tehnilised nüansid omaks jõutreeningutel.“

„Erinevate kehapoolte võimsus, kiirus, jõud – kõik on väga hästi tasakaalus ja see annab ka teatava eelise. Kelly suudab teha hüppeid mõlemale poole ja sama kõrgele, olenemata sellest, kuidas ta hüppele peale läheb. Kindlasti on siin ka suur osa liigutusvilumuses, mida ta noorest peale on harjutanud,“ selgita Kalmus.

Järgmisel olümpial on Kelly 24aastane ja saatejuht uuris, et kuidas seal võita olümpiakuld? Kalmus soovitab Kellyl sporditegemist iga päev nautida, veelgi teadlikumalt treenida ning planeerida spetsiifilisemalt treeningute ülesehitus. „See on loominguline spordiala ja ei tohi treeninguid liiga raamidesse ja reeglitesse suruda, tuleb võtta vabamalt, nagu ka spordiala nimi ütleb: freestyle-suusatamine, järelikult tuleb treeningud vabamalt üles ehitada aga loomulikult teadlikult treenida.“