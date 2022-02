ÕL PEKINGIS | Mis riigid olid olümpiamängude suurimad õnnestujad ja altminejad? 

Õnnestuja: Soome. Analüütikud ennustasid, et meie põhjanaabrid võidavad olümpialt kulla, hõbeda ja pronksi, ent need kolm medalit võttis ainuüksi Iivo Niskanen üksi. Lisaks jõudsid kolme parima sekka Soome hokitiimid ning murdmaanaised. Kolme medali asemel said soomlased lausa kaheksa, millega nad oli Pekingis suurimad eneseületajad.