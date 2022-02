Tartusse jalgpallihalli püstitama pidanud sloveenid pole end jätkuvalt näole andnud 

Detsembri lõpus kirjutasime, et kauaoodatud Tartu jalgpallihalli püstitamine peaks algama jaanuari keskel, mis lubanuks Taaralinna vutimeestel seal heal juhul kuu aega hiljem ehk veebruari keskpaiku treenima hakata. Veebruari on alles vaid nädala jagu, ent seis Annelinna veerde kerkima pidava pneumaatilise halliga on endine: väljaku- ja vundamenditööd on tehtud, kuid kaitsvat kuplit ei paista kusagilt.