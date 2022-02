VIDEOD | Curry tabas tähtede mängus 16 kolmest, kuid viimase viske tegi ikkagi Kuningas ise 

„Ütlesin LeBronile juba pärast mängu väljakul, et see oli enam-vähem täiuslik kohtumise lõpp,“ ei olnud Curry siiski üleliia löödud, et võiduviskest ilma jäi. „Jahtisin küll veel kaht või kolme lisapunkti, kuid siis pani DeMar DeRozan suure viske ja seejärel tuli juba James oma võiduviskega. Aga sain MVP ja mängisin hästi. Oli tore õhtu.“

„Poleks osanud sellest unistadagi,“ ütles James oma võiduviske kohta. „Isegi oma unenägudes poleks ma suutnud näha, et see viimane olukord saab olema just selline, nagu see tegelikkuses oli. Olin tagasi kohas, kust Akron jääb poole tunni kaugusele. Vaatasime seal poisikestena tähtede mänge ja unistasime, et see peetaks ka Clevelandis, et me näeksime kõiki neid vägevaid mängumehi, kes olid meile nii suurteks eeskujudeks.