Poliitikud kisuvad seoses WTA-turniiriga 

„Viimastel nädalatel oleme saanud kuulda-lugeda palju toetusavaldusi WTA turniiri korraldamiseks Eestis. Tänaseks on sellele ideele poolehoidu avaldanud nii sportlased, treenerid, tennisekoolid kui endised maadlejad. Kõik on kui ühest suust kinnitanud, et toetavad WTA turniiri kahe käega. Mina toetan ka ja ka Eesti valitsus toetab, vahe ainult selles, et valitsuselt ei küsita kahe käe vaid 2,7 miljoni euroga toetamist. Selles on vaks vahet, kas pole?“ kirjutas riigikogulane Valdo Randpere ühismeedias. „Kusjuures see pole esimene kord, vaid pigem on Eestis hakanud juurduma arusaam, et riik ongi see, kes korraldab kõik spordiüritused, annab raha kõigile MTÜdele, päästab majandusraskustesse sattunud ettevõtted hädast välja jne… Ununema on hakanud ütlemine, et ärge küsige, mida riik saab teie heaks teha, küsige hoopis, mida teie oma riigi heaks teha saate.“