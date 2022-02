Djokovic alustas lõpuks uut hooaega: olen väga tänulik, et mind mõistetakse 

Djokovic lootis vaatamata mittevaktsineerimisele pääseda Austraalia lahtistele. Ta lubati isegi riiki sisse ja sai Melbourne’is trenni teha, kuni siiski riigist välja saadeti. Tema puudumisel teenis oma 21. suure slämmi turniirivõidu Rafael Nadal, kes kerkis sellega kõigi aegade edukaimaks tennisistiks ehk ühega mööda nii Djokovicist kui Roger Federerist.

Musetti alistamise järel sõnas maailma esireket, et tunne on hea. „Ma poleks saanud valida paremat kohta, kus oma aastale hoog sisse puhata. See oli parim võimalik kogemus,“ kiitis ta publikut. „Võit tuli kahes setis ehk muidugi pean olema rahul. Ma polnud ju ligi kolm kuud mänginud.“

Djokovic lisas, et tema ATP tuurile naasmine pälvis enamikelt mängijatelt väga sooja vastuvõtu. „Olen selle üle väga tänulik, et mind mõistetakse. See on minu jaoks väga oluline, sest näen neid inimesi kohati isegi rohkem kui oma perekonda. Suhe teiste mängijatega on minu jaoks oluline.”

Teises ringis kohtub Djokovic venelase Karen Hatšanovi (ATP 26.) või austraallase Alex de Minauriga (ATP 33.).