„KOLMAS POOLAEG” | Floras ja Viljandis end ribadeks tõmmanud vutijuht maandus nüüd Paides: „40 töötunnist nädalas jääb selgelt väheks." 

Tiits andis alustuseks aru, mistõttu ikkagi Tulevik Premium liiga kohast loobus ja kas Viljandi jalgpalli üle on vaja muret tunda. Ta meenutas Tuleviku perioodi kõige ägedamaid ja ka mustemaid aegu. Lisaks kinnitas Paide uus kogukonnajuht, et tema töövahetus pole esiliigasse langemisega otseselt seotud, vaid selle taga on Jaanus Pruuli, kes pidi teda päris mitu korda moosima. Mõistagi rääkis Tiits pikemalt ka endast jalgpalli sees ja tunnistas, et 40 töötunnist nädalas ühele jalgpalliametnikule ei piisa.