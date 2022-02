KRIIS! Eesti korvpallikoondises pole ühtegi kogenud mängujuhti. Toijala: ehitame igaks juhuks oma mängu veidi ümber 

Niigi oli teada, et koondisest jääb eemale Kerr Kriisa, kes on parasjagu ookeani taga ja seal on NCAA hooaeg täies hoos. Paraku on Kristian Kullamäe nakatunud koroonaviirusega ja andis Hispaanias positiivse testi, kogenud Rain Veideman jääb aga eemale käetrauma tõttu. „Ma pole arst ehk ma täpselt ei tea, kas Kullamäe saab meiega liituda või mitte. Ma olen aga aru saanud, et kui ta annab ühe negatiivse testi, siis on ta läbipõdenud ja saab lennukile istuda,„ selgitas Toijala. „Proovisime kutsuda ka Timmut (Sten Sokku – R. V.), aga siis andis ka tema positiivse testi. Nii kahjuks on. Igas aknas on oma mured ja kui juhtub, siis juhtub. Ma ei hakka nutma. Meil on siin 15 meest, kes teevad kõvasti tööd.“