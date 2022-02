VAHETUSKAUP? Putin eelistaks sõda Ukrainas meistrite liiga finaalile Peterburis 

Euroopa jalgpalliliit ehk UEFA teatas The Guardianile, et olukorda jälgitakse, aga praeguse seisuga saab mäng Peterburis Krestovski staadionil toimuda. Üks võimalikke alternatiive oleks Londoni au ja uhkus ehk Wembley staadion ning selle nimel on peaminister Boris Johnson juba lobitööd alustanud. „Riik, mis ohustab teiste riikide suveräänsust, ei tohi kohe kindlasti suuri jalgpallivõistluseid korraldada,” sõnas Johnson.